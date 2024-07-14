طالبة جامعية من جورجيا تصبح أصغر امرأة تتولى منصبا رسميا في أمريكا.. صور

إيهاب محمد

أصبحت طالبة جامعية من جورجيا تبلغ من العمر 21 عامًا، أصغر رئيسة بلدية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تم انتخاب بروك هاكابي، الطالبة في كلية أبراهام بالدوين الزراعية، رئيسًا جمهوريًا لبلدية Arabi في جورجيا في 7 نوفمبر، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

وعلى الرغم من أنها لم تبلغ السن القانونية لطلب مشروب، فإن هاكابي بدأت بالفعل في معالجة قضايا كبرى في بلدتها الصغيرة Arabi، التي تقع على بعد 150 ميلاً جنوب أتلانتا.



بروك هاكابي

وقالت بروك هاكابي، لشبكة فوكس نيوز: "إنه أمر يقلقني حقًا كيف أن الأشخاص في عمري لا يشاركون في اقتصادنا أو سياستنا أو أي شيء حقيقي يحدث في العالم، وأردت فقط أن أكون الشخص القادر على إجراء هذا التغيير واتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام حيث لا يفعل الآخرون ذلك".

وأشاد والد النائبة الشابة، كريج هاكابي - الذي كان عمدة سابق لأكثر من عقد من الزمان - بجهود ابنته، وقال لموقع "Abacstallion" إنه فوجئ بقرارها للترشح، فيما قالت بروك، إنها كانت مترددة في البداية بشأن إبلاغ والدها بتطلعاتها السياسية، حيث أبقت ترشحها طي الكتمان لعدة أيام قبل الكشف عنه.

كان كريج عمدة لمدة 12 عامًا قبل أن يقرر عدم الترشح لإعادة انتخابه، وقال: "أعتقد أنها قامت بالتسجيل يوم الثلاثاء، ولم أعرف بالأمر إلا يوم الخميس من خلال سكرتيرتي في مبنى البلدية"، وأضاف "اعتقدت أنني أقنعتها بالتخلي عن الترشح، لقد شعرت بصدمة صغيرة حينها، ولكنني سعيد بذلك، فهي فتاة ذكية وسوف تنجح".



العمدة السابق كريج هاكابي وابنته بروك