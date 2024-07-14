سى إن إن: تم "تحييد" مطلق النار فى تجمع ترامب

أحمد علوى

تم "تحييد" مطلق النار المتورط في حادث وقع في تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لمصادر متعددة في إنفاذ القانون، لقناة سى ان ان الأمريكية.

قال أنتوني جوجليلمي، رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن بعد حادث وقع خلال تجمعه الانتخابي.

ووقع حادث مساء اليوم في تجمع حاشد ل ترامب في ولاية بنسلفانيا، ونفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بخير.

وقال جوجليلمي في بيان: يتم الآن تحقيق نشط للخدمة السرية وسيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

ونُقل ترامب إلى سيارة وتم إجلاؤه من مكان الحادث، ووقع الحادث بعد لحظات من صعوده إلى المنصة لالقاء كلمة امام انصارة فى بنسلفانيا.