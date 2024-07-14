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زعيم الديمقراطيين: العنف السياسى غير مقبول وأصلى من أجل ترامب

الأحد، 14 يوليو 2024 02:22 ص
زعيم الديمقراطيين: العنف السياسى غير مقبول وأصلى من أجل ترامب حكيم جيفريز
أحمد علوى

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وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، العنف السياسي بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، وقال إنه يصلي من أجل ترامب.

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في بيان على قناة X، إنه يصلي من أجل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتابع ، "أفكاري وصلواتي مع الرئيس السابق ترامب ، أنا ممتن للرد الحاسم لإنفاذ القانون". "أمريكا دولة ديمقراطية. إن العنف السياسي من أي نوع كان غير مقبول على الإطلاق".

وسمع دوي انفجارات قوية قبل سقوط ترامب. ثم ساعده العناصر على الوقوف، وكانت الدماء على وجهه. كان يصرخ مرة أخرى على الحشد ورفع قبضته. ومن ثم تم نقله إلى سيارة وإجلائه من مكان الحادث.

ووقع منذ قليل إطلاق نار ‏خلال كلمة ترمب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وتم نقل ترامب على الفور من الموقع وسط انتشار أمني كبير.

ورفع ترمب يده ملوحاً للحضور للتأكيد أنه بخير.







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