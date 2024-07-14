اليوم السابع
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رئيس الوزراء: منتدى الأعمال الصربي المصري يعكس رغبة تعزيز العلاقات

الأحد، 14 يوليو 2024 12:30 م
رئيس الوزراء: منتدى الأعمال الصربي المصري يعكس رغبة تعزيز العلاقات الدكتور مصطى مدبولى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن منتدى الأعمال الصربى المصرى يعكس التعاون المثمر فى العلاقات القوية التى تربط البلدين خاصة فى ظل الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى صربيا فى عام 2022، ويعكس الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون الاستثمارى بين مصر وصربيا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته فى منتدى رجال الأعمال المصرى الصربى بحضور رئيس صربيا عرضتها قناة "اكسترا نيوز": "علينا تحديد الأهداف فى إطار التعاون المشترك بين البلدين والعمل الدؤوب للعمل عليها ونرحب بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال زيارة رئيس صربيا إلى مصر".







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منتدى الأعمال المصري الصربي

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء المصرى

الرئيس الصربي

ألكسندر فوتشيتش

الشراكة بين مصر وصربيا

العلاقات التجارية بين مصر وصربيا

زيارة الرئيس الصربى لمصر

الاتفاقيات التجارية بين مصر وصربيا

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا




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