رئيس الوزراء: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تضاعف التعاون التجاري

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات الـ 5 سنوات المقبلة، مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 89 مليون دولار، وباعتبارها أحد دول غرب البلقان، وتمثل صربيا بوابة دخول مصر إلى هذه المنطقة".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح منتدى رجال الأعمال المصرى الصربى بحضور رئيس صربيا: "اتفاقية التجارة الحرة توفر مزايا أخرى للتعاون بين البلدين.. وتمثل مصر بوابة دخول المنتجات الصربية إلى أفريقيا"، خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين فى مختلف المجالات.

وتابع رئيس الوزراء: "منتدى الأعمال المصرى الصربى يهدف إلى تشجيع الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادى على المستوى المحلى والإقليمى وفتح قنوات اتصال بين الغرف التجارية المصرية والصربية على مستوى المحافظات"، متابعا: "يجب أن نركز سويا على اختيار مجالات التعاون التى تعكس تحقيق المصلحة العامة للبلدين وهناك مجالات يمكن التعاون فيها"، متابعا: "نتطلع إلى زيادة عدد السائحين القادمين من صربيا إلى مصر وأعرب عن تقديرى للمشاركين فى تنظيم هذا المنتدى وكل الضيوف من صربيا واتمنى لكم منتدى ناجحا ومثمرا".