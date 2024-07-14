حملة بايدن تسحب الإعلانات التلفزيونية فى أعقاب إطلاق النار على ترامب

أحمد علوى

قال مسئول في حملة بايدن إن الحملة "توقف مؤقتًا جميع الاتصالات الخارجية وتعمل على سحب الإعلانات التلفزيونية في أسرع وقت ممكن"

ورد الرئيس جو بايدن على إطلاق نار في تجمع لدونالد ترامب ترك الرئيس السابق يندفع بحثًا عن الأمان ومقتل متفرج واحد على الأقل بالإضافة إلى مطلق النار.

وقال بايدن لقد تم إطلاعي على حادث إطلاق النار على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا. أنا ممتن لسماع أنه آمن وبصحة جيدة. أصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل جميع الذين كانوا في المسيرة، ونحن في انتظار المزيد من المعلومات. أنا وجيل ممتنون للخدمة السرية لإيصاله إلى بر الأمان. لا يوجد مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا. يجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانتها”.

وكان بايدن بعيدًا عن الأنظار إلى حد كبير في منزله في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير يوم السبت، لكنه كان يحضر قداسًا في كنيسة سانت إدموند الكاثوليكية عندما وقع إطلاق النار.

وقال البيت الأبيض للصحفيين في ديلاوير إن مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، أطلعوا بايدن على حادث إطلاق النار.