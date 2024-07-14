حملات نظافة وتسوية الطرق ورفع القمامة والتراكمات بقرى مدينة سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، برئاسة هلال زكي، حملات مكبرة للنظافة وتمهيد وتسوية الطرق، ورفع العوائق المرورية، والتراكمات من جوانب الطرق، وذلك بالمدينة والقرى التابعة، وذلك استمرارا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق، حفاظا على المظهر الحضاري، والعمل على راحة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وقال رئيس مركز ومدينة سوهاج، إن الحملات أسفرت عن رفع القمامة والمخلفات بالمدخل الغربي لبر أيسر ترعة نجع حمادي، ورفع مستوى النظافة بشوارع وطرق قرية جزيرة شندويل، وقرية بلصفورة، وبندار الكرمانية، والطريق الرئيسي بداية من الشوش الغربية، ونجع مناع حتى نهاية نجع عبد ربه، وكذلك بامتداد شارع التحرير، وأولاد عزاز، وإدفا، وطريق بر أيسر القنابرة، وحي راشد، والمحامدة البحرية، كما تم تسوية طريق بر أيسر ترعة نجع حمادي، وقرى " تونس، و عرابة أبو الدهب، والصلعا، وتم التخلص الآمن من المخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي بالجبل الغربي، مشيرا إلى استمرار الحملات بالمدينة وجميع القرى التابعة.