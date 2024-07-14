جهاز الخدمة السرية الأمريكى: عززنا فريق ترامب الأمني بموارد وقدرات إضافية

كتب محمد عبد العظيم

قال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إننا "عززنا فريق ترامب الأمني بموارد وقدرات إضافية مع زيادة تحركاته ضمن حملته الانتخابية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفجر اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.

ووجّه المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، الشكر إلى الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سُلطات إنفاذ القانون على استجابتهم السريعة، بعد تعرضه لإطلاق النار في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا.

وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "الأهم من ذلك، أود أن أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة شخص آخر أُصيب بجروح خطيرة، إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا".

وتابع: "فور إصابتي أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات، وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد، وحدث نزيف كثير، فأدركت حينها ما كان يحدث، بارك الله في أمريكا!".