جمهوريون بالكونجرس: محاولة الاغتيال تسهل طريق ترامب نحو البيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو إن الجمهوريين بالكونجرس كانوا يعتقدون بالفعل إن دونالد ترامب فى طريقه إلى العودة إلى البيت الأبيض. وبعد محاولة إطلاق النار عليه مساء السبت، فإن البعض أصبح يعتقد أن طريقه أصبح أكثر سهولة.

وقال النائب الجمهورى ديريك فان أوردين فى تصريح للمجلة إن الرئيس ترامب قد نجا من الهجوم، مضيفا إنه قد فاز لتوه بالانتخابات.

لكن جمهوريين آخرين، مما سارعوا إلى توجيه الهجوم للديمقراطيني بعد إطلاق النار على ترامب أثناء تجمع انتخابى فى غرب بنسلفانيا، لم يذهبوا إلى هذا الحد، وتوقع كثيرون أن يعزز إطلاق النار الدعم الذى يحظى به الرئيس السابق ويكثف قاعدته فى انتخابات نوفمبر.

وقال النائب تيم بورتشيت إن صور محاولة اغتيال ترامب ستحفز قاعدته الشعبية أكثر من أي شيء آخر، مضيفا أن الرئيس رفع قبضته فى الهواء ولم يرد أن يغادر المكان، إنه يصرخ " قاتلوا قاتلوا قاتلوا" وسيكون هذا هو الشعار.

وذهبت بولتيكو إلى القول بأن محاولة الاغتيال أحدثت موجات من الصدمة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تواجه اضطرابا بالفعل. فالديمقراطيون الذين كانوا يقتتلون بشأن ترشح بايدن ولم يوحدهم سوى انتقادهم لترامب على مدار الأسبوعين الماضيين، أوقفوا هجماتهم فجأة على الرئيس السابق. فى حين أن الجمهوريين، الذين ظلوا صامتين فى ظل الجدل الذى يشهده الديمقراطيون، سارعوا على إلقاء اللوم على لهجة الحزب المعارض فى الهجوم الذى تعرض له ترامب.

من ناحية أخرى، نشر بعض الجمهوريين بالكونجرس مثل النائب مايك كولينز، نظريات مؤامرة لا أساس لها بأن بايدن أرسل أوامر بإطلاق النيران، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن الديمقراطيين بحادة إلى وضع ترامب فى مركز الهدف. بينما قال السيناتور مايك لي الجمهورى من ولاية يوتاه في بيان مشترك مع مستشار الأمن القومي السابق لترامب، إن بايدن يجب أن "يأمر على الفور" المدعين بإسقاط التهم الفيدرالية ضد ترامب كجزء من محاولة "خفض درجة الحرارة السياسية.