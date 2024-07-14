تشكيل وزاري جديد في الإمارات وتعيين حمدان بن محمد بن راشد وزيرا للدفاع

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تشكيل وزاري جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب بن راشد على موقع إكس: "الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وبعد مباركته واعتماده، واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي:

انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في الدولة.

وتقرر تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة.

وتضمن التشكيل الجديد لحكومة دولة الإمارات الذي أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد عبر منصة "إكس"، إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم.. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخربج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية".