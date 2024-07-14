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بيل كلينتون: ممتن لخروج ترامب بسلام من محاولة الاغتيال

الأحد، 14 يوليو 2024 03:36 ص
بيل كلينتون: ممتن لخروج ترامب بسلام من محاولة الاغتيال كلينتون
أحمد علوى

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أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، اليوم الأحد، عن رفضه لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب .

وكتب بيل كلينتون على موقع "إكس": ليس للعنف مكان في أمريكا، وخاصة في عمليتنا السياسية.. أنا وهيلاري نشعر بالامتنان لأن الرئيس ترامب آمن، ونشعر بالحزن تجاه جميع المتضررين من الهجوم الذي وقع في تجمع حاشد اليوم في ولاية بنسلفانيا، ونشعر بالامتنان للإجراء السريع الذي اتخذه جهاز الخدمة السرية الأمريكية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقًا على إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، إن "هذا النوع من العنف لا مكان له" في البلاد.

وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "أصلي من أجل دونالد ترامب ومن أجل عائلته ومن أجل جميع من كانوا في التجمع بينما ننتظر المزيد من المعلومات". وأضاف: " لا مكان لهذا النوع من العنف ويجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته".

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي في بيان، إن هناك تحقيقاً نشطاً في واقعة إطلاق النار على تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها.

وكتب أنتوني جوجليلمي رئيس الجهاز على منصة "إكس"، أن الخدمة السرية نفذت تدابير وقائية لحماية ترامب، مشيراً إلى أن الرئيس السابق في أمان.







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