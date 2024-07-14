اليوم السابع
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بايدن: لا تطلقوا افتراضات بشأن دوافع مطلق الرصاص على ترامب.. لا نملك معلومات

الأحد، 14 يوليو 2024 09:29 م
بايدن: لا تطلقوا افتراضات بشأن دوافع مطلق الرصاص على ترامب.. لا نملك معلومات بايدن وترامب
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا معلومات بعد عن دوافع مطلق الرصاص على الرئيس الأمريكي السابق دونالد، مضيفا  :"لا تطلقوا افتراضات بشأن دوافع مطلق الرصاص أو انتماءاته والسعي للاغتيال يتعارض مع كل ما نمثله.

 

جاء ذلك خلال كلمته  بعد محاولة اغتيال منافسه دونالد ترامب، والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع بايدن أن الوحدة هي الهدف الأكثر أهمية للجميع، مؤكدا أنه أجرى مع ترامب محادثة قصيرة وجيدة أمس.

 

وفجر اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.


 







اغتيال ترامب

الرئيس الأمريكي

جو بايدن

أ اغتيال دونالد ترامب

القاهرة الإخبارية




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