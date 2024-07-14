انتخاب رئيس الوزراء الفرنسي رئيسا للتكتل النيابي لحزب النهضة بزعامة ماكرون

وكالات

انتُخب رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال السبت رئيسا للتكتل النيابي لحزب النهضة الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون. ونال أتال الذي كان المرشح الأوحد لرئاسة التكتل النيابي، 84 صوتا من أصل النواب الـ98 الذين تسجّلوا لهذا الاقتراع الداخلي.

ويتولى فعليا مهام رئاسة التكتل الخميس لدى افتتاح الدورة التشريعية بانتخاب رئاسة الجمعية، إلا أنه سيكون متعذرا عليه تولي هذه المهمة طالما لم يقبل ماكرون استقالته، وذلك عملا بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.

بحلول ذاك الموعد، يفترض أن يكون قد أعلن أن الحكومة أصبحت بحكم المستقيلة، وهو ما يمكن أن يحصل الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء، وفق مصدر حكومي.