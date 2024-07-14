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الكرملين يستبعد وقوف الإدارة الأمريكية الحالية وراء محاولة اغتيال ترامب

الأحد، 14 يوليو 2024 05:05 م
الكرملين يستبعد وقوف الإدارة الأمريكية الحالية وراء محاولة اغتيال ترامب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأحد إن بلاده تستبعد وقوف الإدارة الأمريكية الحالية وراء محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا.


وأكد بيسكوف - في مؤتمر صحفي بثته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إدانة بلاده الدائمة لأي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي.


ومن جانبها .. قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا : إن محاولة اغتيال ترامب تعني أن التهديد في الداخل وليس في الخارج، وأود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي أوصلتها الليبرالية إلى حالة انتحارية.


وأضافت زاخاروفا - في قناتها على "تليجرام" تعليقا على محاولة اغتيال ترامب - "يتنافسون على القول إن هذا يشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية".







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