الطحالب السامة تهدد بلدية إيطالية.. والسلطات تحذر الاستحمام فى المنطقة

فاطمة شوقى

أصدرت السلطات فى إيطاليا تحذيرا من الاستحمام فى منطقة بيرجو بسبب الطحالب السامة، ووقع رئيس البلدية ماركو بينديبين وقع مرسوما بفرض الحظر، حسبما قالت وكالة نوفا الإيطالية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنه حفاظا على الصحة العامة، يُنصح أيضاً بتجنب التردد على امتداد الشاطئ المتأثر في حالة هبوب رياح قوية قادمة من البحر، وعدم جمع واستهلاك المحار، إذا تم أخذه من منطقة الاستحمام المتضررة من تكاثر الطحالب، الابتعاد من الشاطئ في حالة ظهور أعراض مرتبطة بالطحالب السامة (الحمى والصداع والغثيان والقيء والتهاب الجلد والتهاب الملتحمة واضطرابات الجهاز التنفسي، وما إلى ذلك)، لحماية الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وأعلنت إيطاليا حالة الطوارئ وتفعيل التأهب الأحمر ، بسبب درجات الحرارة التي يمكن أن تتجاوز الـ40 درجة مئوية، وفي جزيرتي صقلية التي تعاني من جفاف خطير، وسردينيا، ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و43 درجة خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب النشرات الحرارية التي تحدثها الصحة يوميا.

سيكون للإعصار الأفريقي الذي أدى إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة هذا الأسبوع، تأثير خاص على مدن بولونيا وكامبوباسو وفلورنسا وفروزينوني ولاتينا وبيروجيا وبيسكارا ورييتي وروما وتريستي وفيتربو، حيث ستسجل موازين الحرارة درجات قصوى تتراوح بين 34 درجة. و 40 درجة.



