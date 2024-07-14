"الصلاة من أجل الرئيس ترامب": حلفاء الرئيس الامريكى السابق ينشرون رسائل دعم بعد إطلاق النار

أحمد علوى

قام العديد من حلفاء دونالد ترامب والمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس بتغريد رسائل الدعم والصلاة للرئيس السابق، الذي أصيب في تجمع حاشد في بتلر، بنسلفانيا، قبل لحظات.

وقال سيناتور فلوريدا ماركو روبيو: "أصلي من أجل الرئيس ترامب وجميع الحاضرين في التجمع الحاشد في بنسلفانيا اليوم".

سيناتور أوهايو جي دي فانس، قال الجميع ينضمون إلي في الصلاة من أجل رئيسنا ترامب والجميع في هذا التجمع. وأرجو من الجميع على ما يرام."



واما حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم: من فضلك انضم إلي وكاثرين في الصلاة من أجل الرئيس ترامب وعائلته وكل من يحضر المسيرة اليوم” و”نعلم جميعًا أن الرئيس ترامب أقوى من أعدائه. واليوم أظهر ذلك."



سيناتور كارولينا الجنوبية، تيم سكوت: أصلي من أجل الرئيس ترامب والجميع في التجمع الحاشد في بنسلفانيا. حفظهم الله جميعا"



حاكمة داكوتا الجنوبية كريستي نويم: "صلوا من أجل دونالد جيه ترامب. صلوا من أجل الولايات المتحدة الأمريكية. إنه أصعب رجل قابلته على الإطلاق. لم يمر أحد بما مر به. نرجو أن يتم تحقيق العدالة السريعة ضد مهاجمه الشرير."



والنائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك: "من فضلكم صلوا من أجل الرئيس ترامب وعائلته وجميع الوطنيين في تجمع اليوم في بنسلفانيا".



ونشر السيناتور بيل هاغرتي صورة لترامب وقبضته مرفوعة في الهواء والدم على أذنه اليمنى، كما كتب: “صلوا من أجل رئيسنا @realDonaldTrump. إنه أقوى شخص أعرفه."