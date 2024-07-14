السكة الحديد تكرم قائد قطار اكتشف اعوجاج بالقضبان

كتب سيد الخلفاوى

كرمت هيئة السكة الحديد، محمد فوزي محمود عليان - قائد قطار، وذلك بعد اكتشافه اعوجاج بالقضبان بين محطتى غزال / سيدى عبد الرحمن أثناء قيادته لقطار 229 / 3110 اكسبريس مرسى مطروح / الاسكندرية

وأكدت الهيئة أنه تسعد بوجود مثل هذه النماذج المشرفة وتدعو جميع العاملين للاقتداء بهم والتأكيد على أمانتهم وحسن خلقهم مع الإلتزام الكامل بمقتضيات الواجب الوظيفي.

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر في خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التي تتم في إطار هذا المكون التي تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.



