السعودية تدين مجزرة منطقة المواصى بخان يونس وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين

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أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى، والتى كان آخرها استهداف مخيمات النازحين فى خان يونس جنوب قطاع غزة.



وجددت وزارة الخارجية السعودية - فى بيان نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - مطالبة المملكة بالوقف الفورى والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة.



وأكدت الوزارة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولى الإنسانى وقرارات الشرعية الدولية.