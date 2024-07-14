إصدار 15 ترخيص منشأة طبية وضبط 64 منشأة غير مرخصة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ حملات دورية مكثفة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، نتج عنها ضبط 64 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو السعود، وكيل المديرية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن فرق إدارة العلاج الحر، قامت بـ 216 جولة مرورية على المنشآت الطبية الخاصة، مؤكداً أن جهود الفرق العاملة بالعلاج الحر نجحت فى ضبط 64 منشأة غير مرخصة.

وأوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، نحن بصدد استخراج قرارات غلق لهذه المنشآت فوراً.ونعمل بأقصى جهدنا لضمان الالتزام بالمعايير الصحية"، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، ما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة متلقى الخدمة.

كما أكد الدكتور أبو السعد، وكيل مديرية الصحة، أن حماية صحة المواطنين من أهم أولوياتنا ونحاول جاهدين ضمان عمل جميع المنشآت الطبية الخاصة بشكل قانونى ووفقاً لمعايير الاعتماد الصحيحة.

تأتي هذه الحملات التفتيشية تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، الذي أكد على أهمية المتابعة الميدانية وتكثيف المرور على المنشآت الخاصة وانتشار جميع الفرق بجميع مراكز وقرى المحافظة لتعزيز الامتثال للمعايير الصحية.

كما شنت مديرية الصحة حملة مرورية مكثفة على عيادات أسنان وحدات الرعاية الأولية، للوقوف على السلبيات وكذلك معالجتها على رأس العمل والتأكد من جاهزية عيادات الأسنان وكذلك توافر المستلزمات الطبية اللازمة لجميع الإجراءات الخاصة بالعيادة.

وأشادت الدكتورة منى عطية، مديرة إدارة طب الأسنان الوقائي بمدى التزام الفرق الطبية بالتواجد بالعيادات وكذلك فريق التمريض الخاص بها، مؤكدة على ضرورة تقديم الخدمة بشكل متكامل بما يتطلبه حالة المريض المتردد على الوحدة الصحية بجميع قرى ومدن المحافظة.