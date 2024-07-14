إحالة مديرى مركز طبى بالعبور والرعاية الأساسية ورئيسة التمريض للتحقيق

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية بمركز طبي الحي الثامن بالعبور، والمدرج ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير منشآت الرعاية الأولية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، وبناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه شملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، بينما وجه وكيل الوزارة بتدريب العاملين بالاستقبال علي أعمال الطوارئ خاصة الصدمات التحسسية.

كما تفقد "الجزار"، أيضا الصيدلية وتأكد من توافر الأدوية، إلي جانب عيادة الباطنة والأطفال والأسنان، وتابع حركة الملف وتأكد من إنشاء ملفات جديدة للمرضي، كما أوصي بالمتابعة المستمرة للانضباط الإداري وبإعادة توزيع بعض القوي البشرية الزائدة عن حاجه العمل، بهدف الاستغلال الأمثل لها بأحد المراكز الطبية المقرر افتتاحها وتشغيلها قريبا.

ووجه وكيل الوزارة، بإحالة مديرة المركز ومديرة الرعاية الأساسية، ورئيسة التمريض بالإدارة، للتحقيق نظرا لضعف الإشراف والمتابعة علي المركز، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور.