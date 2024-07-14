أخبار × 24 ساعة..التعليم تستهدف إنشاء 2873 مدرسة فنية و100 يابانية و140 تكنولوجية

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

هيئة الطرق والكباري تخصص أرقاما وخطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين

وزير التعليم: نستهدف إنشاء 2873 مدرسة فنية و100 يابانية و140 تكنولوجية

6 آليات لتفعيل التحول الرقمى بشأن الرعاية الصحية فى برنامج الحكومة 2024/2027

انطلاق أولى حلقات برنامج "المهرجان" على dmc.. يرصد فعاليات مهرجان العلمين

وزيرة التضامن: التوسع ببرامج الدمج والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان