أخبار × 24 ساعة..التعليم تستهدف إنشاء 2873 مدرسة فنية و100 يابانية و140 تكنولوجية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
هيئة الطرق والكباري تخصص أرقاما وخطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين
وزير التعليم: نستهدف إنشاء 2873 مدرسة فنية و100 يابانية و140 تكنولوجية
6 آليات لتفعيل التحول الرقمى بشأن الرعاية الصحية فى برنامج الحكومة 2024/2027
انطلاق أولى حلقات برنامج "المهرجان" على dmc.. يرصد فعاليات مهرجان العلمين
وزيرة التضامن: التوسع ببرامج الدمج والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان
وزارة التعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن تظلمات طلبة الدبلومات الفنية 2024
الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 44
لأول مرة.. وزير الأوقاف يقرر صرف إعانة عاجلة لأسرة الإمام أو العامل المتوفى
برنامج الحكومة.. خطة عمل تصدير العقارات وجذب الاستثمارات "إنفوجراف"
وزير العمل يوجه بصرف 200 ألف جنية لثلاثة من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث الأقصر
وزارة الزراعة: إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية فى 4 محافظات
نائب وزير الصحة يتفقد عيادة ناصر الشاملة التابعة للتأمين الصحي بالقاهرة
وزارة الزراعة تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية
تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجات الحرارة
تنسيق الجامعات.. اعرف التفاصيل الخاصة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية