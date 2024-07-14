اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يوليو 2024 03:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة..التعليم تستهدف إنشاء 2873 مدرسة فنية و100 يابانية و140 تكنولوجية

الأحد، 14 يوليو 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..التعليم تستهدف إنشاء 2873 مدرسة فنية و100 يابانية و140 تكنولوجية وزير التربية والتعليم الفنى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

هيئة الطرق والكباري تخصص أرقاما وخطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين

وزير التعليم: نستهدف إنشاء 2873 مدرسة فنية و100 يابانية و140 تكنولوجية

6 آليات لتفعيل التحول الرقمى بشأن الرعاية الصحية فى برنامج الحكومة 2024/2027

انطلاق أولى حلقات برنامج "المهرجان" على dmc.. يرصد فعاليات مهرجان العلمين

وزيرة التضامن: التوسع ببرامج الدمج والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان

وزارة التعليم تعلن عن وظائف بمدارس المتفوقين.. اعرف الشروط والتخصصات
 
وزيرة التضامن: ربط المبادرات الاجتماعية للدولة بمشاركة النساء في فصول محو الأمية
 
وزيرة التضامن: تقديم الدعم لـ400 ألف من الأيتام بتكلفة 1.7 مليار جنيه سنويا
 
شاهد محطة الحمام بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

 







حصاد الوزارات

التعليم

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

وزارة التعليم

وزير التعليم

اليوم السابع بلس




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة