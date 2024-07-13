محافظ القليوبية يعقد أول اجتماع بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب محافظ القليوبية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد.

وتقدم النواب بالتهنئة للمحافظ القليوبية، معربين عن تطلعاتهم لاستمرار التعاون المثمر والبناء، في إنجاز خطط التنمية وتحقيق مصالح ومتطلبات المواطنين.

ومن جانبه، وجه محافظ القليوبية الشكر والتقدير للنواب على تهانيهم القلبية، مؤكداً أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة والخدمات بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم عقد لقاءات دورية واجتماعات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مشاكل المحافظة والعمل على تذليل العقبات، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

وأثناء اللقاء وبحضور النواب كرم محافظ القليوبية الطالبة هاجر خالد إبراهيم الأولى على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية التعليم الفني الزراعي بشهادة تقدير متمنياً لها دوام التوفيق والسداد وجاء ذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.