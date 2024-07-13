محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في أولى لقاءاتهم عقب تكليفه محافظًا للإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة سالي عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور وائل عمران مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، الدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتور أحمد بركات رئيس فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.



وفي مستهل اللقاء، قدَّم رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا للإسماعيلية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

ومن جانبه، رحب محافظ الإسماعيلية برئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والوفد المرافق، مُثمنًا جهودهم الميدانية لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فبراير2021، مؤكدًا تكاتف كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية بالإسماعيلية، لرعاية المواطنين على أرض محافظة الإسماعيلية وأن يكون الهدف هو صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين بسهولة ويسر.

وخلال اللقاء تم بحث سُبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية وهيئة الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، بجانب بحث عدد من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، كما تطرق الحديث إلى متابعة مستجدات الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

ومن جانبه أثنى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على دعم محافظة الإسماعيلية المستمر لقطاع الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة والمتابعة الحثيثة لرحلة علاج المريض من بداية دخوله للمنشأة الصحية، وحتى حصوله على الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة ورضاه الكامل عنها؛ تماشيًا مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا استدامة تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى جودة، وكذلك استمرارية الارتقاء بالخدمات لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمنشآت الصحية وتقديمها بأحدث المعايير العالمية.