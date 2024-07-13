سوريا تؤكد دور الأونروا الهام فى دعم الشعب الفلسطينى

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أكدت سوريا الدور المهم الذى تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فى دعم الشعب الفلسطينى داخل أرضه المحتلة وفى دول الجوار ومنها سوريا.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الذى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مقرها بنيويورك لإعلان التعهدات لوكالة "أونروا"، بمشاركة سوريا وممثلى الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأشار مندوب سوريا الدائم السفير قصى الضحاك إلى التحديات الجسيمة التى تواجهها الأونروا جراء الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني، واستهدافه المتعمد لطواقم الوكالة، وتدمير مقارها ومدارسها، والمحاولات الرامية لتصفيتها عبر حجب التمويل عنها.



وأعرب الضحاك عن التعازى للمفوض العام للأونروا ولعائلات 195 من العاملين فيها فقدوا أرواحهم جراء العدوان الإسرائيلى الهمجى على غزة، مشددا على رفض سوريا أى محاولات للمساس بدور وولاية الوكالة.



وأوضح الضحاك أن قطع بعض الدول التمويل عن الأونروا يأتى فى وقت هى بأشد الحاجة للدعم للاستجابة للمعاناة الهائلة فى قطاع غزة، داعيا الدول المانحة إلى توفير التمويل اللازم للوكالة بشكل سريع ومرن ومستدام، لتمكينها من مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطينى فى وطنه وفى الدول المضيفة ومنها سوريا.