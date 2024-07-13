حزب الله يعلن استهداف عدد من مواقع تمركز لقوات الاحتلال الإسرائيلى

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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم /السبت/، استهداف عدد من مواقع تمركز لقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان أن "حزب الله" استهدف بالصواريخ انتشارا لقوات الاحتلال فى محيط موقع حانيتا، وآخر فى محيط ثكنة بيت هلل، محققا إصابات مباشرة.



وردًا على ‏‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة الطيبة، أعلن "حزب الله" اللبنانى استهداف مبان تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية فى مستعمرة مرغليوت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى قصف موقع المطلة بصاروخ.