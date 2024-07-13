جامعة دمنهور تعقد فعاليات نهائي أولمبياد الشركات الناشئة بمشاركة 32 فريقًا

انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، ودعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويُحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور إلهامى ترابيس- رئيس جامعة دمنهور، وريادة الدكتورة منى السيد - القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة إيمان العرجاوى - منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور اليوم السبت الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٤ فعاليات نهائى مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بالجامعات المصرية ٢٠٢٤، بحضور لجنة التحكيم برئاسة الأستاذ الدكتور / مصطفى أمين عبد العال - مدير البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب وطلاب أسرة من أجل مصر بالجامعة بمقر كلية الهندسة.

وفى مستهل كلمته رحب الدكتور إلهامى ترابيس - رئيس الجامعة بالسادة الحضور والضيوف الكرام ولجنة التحكيم برئاسة الدكتور مصطفى أمين عبد العال - مدير البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى موجها الشكر لسيادته على دعم الصندوق للمبتكرين والنوابغ بالجامعات، مؤكدا حرص الجامعة على الدعم المستمر للابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الجامعة اتخذت نصب أعينها دعم الموهوبين والمبتكرين والنوابغ.



ونشر ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال وفق خطة عمل واضحة لرؤية مستقبلية لدعم الطلاب وتحفيزهم، وتوجيه الأنشطة والفعاليات لخدمة الدولة المصرية نحو نشر هذه الثقافة والتركيز عليها بجانب دور الجامعة فى الجانب العلمى وخدمة المجتمع، معلنا 2024-2025 عاما للابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى أمين عبد العال -مدير البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن خالص سعادته بتواجده فى رحاب جامعة دمنهور مشيدا بحسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة، مبديا إعجابه الشديد بإبداعات وأفكار الطلاب الخلاقة ومواهبهم، لافتا إلى أن هذه النسخة من أولمبياد الشركات الناشئة حظت بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية عامة وجامعة دمنهور خاصة، والتى تهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، ودعم الأفكار والمشاريع الواعدة، وتوفير فرص التدريب والدعم المالى واللوجستى للفِرق المُشاركة، مؤكدًا أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير البيئة المُناسبة لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، وذلك فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030 التى تولى اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تُسهم فى تعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.



ومن جانبها أشارت الدكتورة منى السيد - القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الجامعة كإحدى مؤسسات الدولة التى يعول عليها تحقيق التنمية والتقدم تسعى دائما نحو رفع مستوى القدرة التنافسية للمعرفة خاصة فى ظل الاهتمام بريادة الأعمال لما له من انعكاسات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد الطلاب لمواكبة متغيرات العصر ومتطلبات سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة إيمان العرجاوى ـ منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة أن برنامج الحفل يتضمن عرضا لفيديو توضيحى عن رؤية ورسالة وأهداف ودور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات مشيرة إلى أن هذه المرحلة للتقييم أتت تتويجا لعدة مراحل مرت بها الفرق المتنافسة بدءاً من التقدم للمسابقة وحضور سلسلة من الدورات التدريبية والإرشاد والتوجيه وتعديل نماذج الأعمال المقدمة للتصفية، حيث تقدم للمسابقة عدد "٤٨ فريق" قدموا أفكار ناشئة كلها مبدعة وواعدة للمسابقة، وتمت التصفيات المبدئية للفرق المشاركة إلى عدد "٣٢ فريق"، وتم إقامة معسكر تدريبى مكثف للفرق المتنافسة شمل مهارات الابتكار وريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة.

وهنأ الدكتور إلهامى ترابيس - رئيس الجامعة الفرق الفائزة معربا عن سعادته بأبنائه الطلاب، متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم العلمية والعملية، ناصحا إياهم بالاستمرار فى العمل والتمسك بالفرص التى تعظم الفائدة.

وتم توزيع الجوائز على الفائزين، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها ٢٠٠٠٠ جنيه، بينما حصل الفريق الحائز على المركز الثانى على ١٥٠٠٠ جنيها، والمركز الثالث مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه، والمركزين الرابع والخامس مبلغ 5000 لكل مركز، والمراكز من السادس للتاسع ٣٠٠٠ جنيه لكل مركز، وحصل المركز العاشر على جائزة ماليه قدرها 2500 جنيه، هذا وقد قرر رئيس الجامعة تكريم الخمس مراكز التالية للمركز العاشر بجوائز مالية قدرها ٢٠٠٠ جنيه لكل مركز نظرا للمجهود المبذول من قبل الطلاب وأفكارهم الإبداعية فى المشروعات التى تقدموا بها، فيما تقرر تصعيد خمس فرق بدلا من ثلاث فرق نظرا لزيادة عدد الفرق المتقدمة بالجامعة.

وفى ختام الحفل تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم، والطلاب المشاركين فى المسابقة وكذا شهادات تقدير للمدربين، وأهدى رئيس الجامعة درعا تذكارياً للأستاذ الدكتور / مصطفى أمين عبد العال - مدير البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كما أهدى طلاب أسرة من أجل مصر درع أسرة طلاب من أجل مصر، ووجه رئيس الجامعة جزيل الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة على التنظيم الرائع للحفل.