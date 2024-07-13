تموين الدقهلية: ضبط 134 مخالفة متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 134 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 250 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (مركز المنصورة، بلقاس، منية النصر، المنزلة، مركز ميت غمر، منية النصر، مركز ميت غمر، طلخا، شربين، تمي الأمديد)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 93 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 41 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: محضر عدم وجود ميزان، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 4 محاضر انتهاء من الانتاج، 5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، محضر غلق بدون إذن، 9 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 13 محضر تصرف في دقيق بقيمة 87 شيكارة، 26 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 29 محضر نقص وزن ما بين (7-33) جم.

في الأسواق: 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 6 محاضر ذبح خارج السلخانة، 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني)، 2 محضر امتناع عن سداد الفروق التموينية (تاجر تمويني)، محضر طلمبة وقود بدون ترخيص، 2 محضر استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض منها، 2 محضر تجميع سلع مدعمة (اسطوانة غاز، مواد بترولية)، محضر سلع مجهولة المصدر، محضر تعدي على حملة، محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 1540 جنيها، محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 1919 جنيها (تاجر تمويني).

كما تم ضبط: 100 كجم لحم بلدي، 180 كجم لحم دواجن، 400 لتر بنزين 80، 5 اسطوانات غاز، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، تحت إشراف السيد دايرة، وكيل التموين بالدقهلية، وعلي حسن، وكيل المديرية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.



