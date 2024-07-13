الكشف على 57620 مواطنا فى قوافل طبية مجانية خلال النصف الأول من 2024 بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، عن تنظيم 48 قافلة طبية مجانية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك فى إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبتعليمات الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد الغباشى مدير عام القوافل الطبية بوزارة الصحة، وبتوجيهات من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تم الكشف خلال تلك القوافل الطبية بقرى مراكز المحافظة على 57620 مواطنا بالمجان، إلى جانب تقديم كافة الأشعة والتحاليل والعلاج بالمجان.

وتوجه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالشكر إلى فريق العمل بالقوافل الطبية برئاسة الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل، على المجهود الكبير لتنظيم وتنفيذ تلك القوافل لتغطية كافة القرى البعيدة عن الخدمات الصحية بالمحافظة، لتقديم خدمة طبية أفضل لهم.