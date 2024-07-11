نورين أولى الجمهورية الفنية الزراعية تعليم مزدوج: فضلت الصناعات الغذائية

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان نورين اولي الجمهورية الفنية الزراعية تعليم مزدوج نظام 3 سنوات : فضلت الصناعات الغذائية علي الثانوي العام لانه المستقبل، رصد فية فرحة اسرة الطالبة نورين بفرحتها بتفوقها في الشهادة الثانوية الفنية.



وقالت نورين مدحت، انها سعيدة بتفوقها، و استقبلت الخبر بدموع و فرحة شكرا لله ، لافتا انها ستكمل مشوار التفوق و الالتحاق بكلية الزراعة.



وأكد والدها، ان نورين متفوقه، و انها فضلت الصناعات الغذائية علي الثانوي العام و ضغطها، لافتا ان شقيقها في الشهادة الإعدادية، سيلتحق بالتعليم المزدوج .

و هنأت فاطمة عبدالسلام مدير إدارة تعليم المزدوج الطالبة نورين مدحت لتفوقها بالدبلوم الفني للزراعي، وأشارت الي ان الشرقية تضم 24 مدرسة نظام تعليم مزدوج و 5 مدارس تطبيقية،و أن المزدوج هو فرصة كبيرة لطلاب الشهادة الإعدادية، فهو فكرته تقوم على التعليم في بيئة العمل، أن الطالب يدرس المواد النظرية بالمدرسة لمدة يومين، وباقي الأسبوع ويتلقى التدريب في المصانع والمؤسسات الصناعية الكبيرة.

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