قافلة طبية مجانية بصان القبلية ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية اليوم

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية عن إطلاق القافلة الطبية المجانية بقرية صان القبلية بمدينة صان الحجر، ضمن مبادرة حياة كريمة، وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن القافلة ستستمر حتى غد الجمعة.

وتضم القافلة فريقا طبيا من الاستشاريين والتمريض للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الرمد - الأسنان- الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجراحة - الجلدية.

خدمات الأشعة والتحاليل".

ومن المقرر تحويل الحالات التى تتطلب تدخلا جراحيا إلى مستشفيات متخصصة، لإجراء اللازم.

