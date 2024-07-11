فرحة الأولى على الجمهورية بالمدارس الفندقية فى بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من داخل منزل بسملة مصطفي، الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الفندقي نظام الثلاث سنوات، وسط حالة من الفرحة تملأ المنزل.

قالت بسملة مصطفي عزالدين زيدان، الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية "نظام 3 سنوات"، إنها كانت متوقعة أن تكون من الأوائل لأنها بذلت مجهود كبير خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكدت بسملة، أنها تلقت هاتفاً من نائب وزير التربية والتعليم يبلغها فيه بأنها من أوائل الدبلومات الفنية، وحينها أصيبت بحالة من الصدمة المؤقتة نتيجة الفرحة الشديدة، وبعدها دخلت في فرحة هي وأهلها وأخواتها.



وأضافت، أن أول ما قامت بالاتصال به هم المعلمين في مدرستها الذين بدلوا معها مجهود كبير خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن رئيس قسم الباريستا له فضل كبير جدا في هذا الإنجاز الذي حققته بأن اكون من اوائل الجمهورية.



وحصلت بسملة مصطفي، على مجموع 585 من 600 بنسبة 97.5%، لتكون من أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية لاسيما في المدارس الفندقية.

كان الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وجاءت طالبتان من محافظة بورسعيد ضمن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث حصلت الطالبة بسمله مصطفى محمد عز الدين زيدان، المركز الأول على المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الثلاث).

بينما حصلت الطالبة عبير مصطفى عبد العظيم محمد مصطفى الفداوي، المركز الأول على المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام السنوات الثلاث) تكنولوجيا تطبيقية.