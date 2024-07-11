الجيش الجزائرى: القضاء على إرهابيين اثنين وضبط 392 مهاجرا غير شرعى

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أعلن الجيش الجزائري القضاء على إرهابيين إثنين، والقبض على 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن ضبط 392 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان الأربعاء - أنه خلال الفترة من الأول إلى 9 يوليو الجاري، تم القضاء على إرهابيين إثنين وبحوزته رشاشين "كلاشنيكوف"، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بمدينة خنشلة (٦٠٠ كم عن العاصمة).



وفي السياق، قامت وحدات الجيش الجزائري بضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، ورشاش وقذيفتين هاون خلال عمليات متفرقة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 63 تاجر مخدرات، وكذلك إحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 392 مهاجرا غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.