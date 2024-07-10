اليوم السابع
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40 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 113 لجنة بالغربية.. مباشر

الأربعاء، 10 يوليو 2024 08:54 ص
40 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 113 لجنة بالغربية.. مباشر طلاب الثانوية
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بث مباشر جديد من أمام مدرسة كشك الثانوية بنين بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، ومتابعة لتوافد طلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحته وعلم النفس والاجتماع.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.








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