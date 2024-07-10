وفاة النائب حمادة قرشى عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط محافظة أسيوط

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توفى النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط بمحافظة أسيوط، بعد صراع مع المرض.

ونعي أعضاء مجلس الشيوخ النائب حمادة قرشي، داعيين الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنان ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعلن خلال الجلسة العامة الأربعاء الماضي، موافقة المجلس علي فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ، التعاون المثمر بين غرفتي البرلمان، متوجها بالشكر إلي مجلس النواب بكامل هيئته وعلى رأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، دائم الحرص أن يعمل في تناغم وتنسيق لدعم مسيرة العمل التشريعي والنهوض .

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالتعاون بين المجلس والحكومة السابقة وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الذين حرصوا علي المشاركة الفعالة، سواء في الجلسات أو اللجان، وخص بالذكر، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، اضطلع بالتنسيق الكبير بين المجلس والحكومة.