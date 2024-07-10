وعود محافظ القليوبية لأطفال مؤسسة البنين فى بنها.. جدول ترفيهى ودعم موارد

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمؤسسة البنين الأيتام، بمدينة بنها، للاطلاع على مستوى الخدمة المقدمة للأطفال، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، ورؤوف رمضان مدير المراجعة الداخلية والحوكمة.

شملت الجولة، تفقد أقسام الدار حيث تابع عطية الخدمات المقدمة للأطفال من مستوي الطعام المقدم لهم وكذلك مستوي النظافة، وشدد علي ضرورة رفع مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدا علي أنه سيقوم بزيارتهم مرة أخري ومتابعه تحسين الخدمة المقدمة، واستمع للنز لاء من مختلف الأعمار عن أحوالهم وآمالهم وطموحاتهم، ووعد بتنظيم جدول ترفيهي لهم خلال الشهر لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترويحية لرفع مستوي السعادة والتشجيع علي التفوق والتميز خلال الفترة المقبلة ودعم الدار بكافة الموارد اللازمة لضمان إقامة آمنة ومستقرة وظروف معيشية متميزة لهم.

وحرص عطية، في نهاية اللقاء علي التقاط صورة جماعية مع الأطفال، معربا عن سعادته بتواجده مع الأطفال، مؤكدًا أن المحافظة لا تألو جهداً في توفير أوجه الدعم وسبل الحياة الكريمة للأطفال الأيتام والفتيات اليتميات فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.

واختتم المحافظ كلمته: "إننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم لتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم، موضحا أن الاهتمام الذى توليه الدولة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية"