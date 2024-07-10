نقل طالبة بالثانوية العامة بالفيوم للمستشفي بعد إصابتها بإغماء

الفيوم رباب الجالي

تعرضت طالبة بمجمع مدارس سنورس بمحافظة الفيوم للإغماء، أثناء تأديتها امتحان مادة الجيولوجيا بامتحانات الثانوية العامة اليوم، وتم نقلها لمستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بتعرض طالبة باللجنة رقم 16 بمجمع مدارس سنورس لحالة إغماء، أثناء تأديتها امتحان الجيولوجيا، وعلي الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف، وتبين أن الطالبة تدعي شهد م م 15 سنة، وتم نقلها الي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.