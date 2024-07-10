نائب وزير التموين يبدأ اختصاصاته فى إعداد خطط لتطوير شركات المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

بدأ وليد حسين أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، في مهام اختصاصاته للإشراف على تطوير البنية التحتية والإنشائية لمديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية و مخازن شركات الجملة، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لتطوير ورفع كفاءة إدارة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة أداء عملها بالإضافة الى متابعة موقف السلع الاستراتيجية ومدى توافرها بأسعار مناسبة، مع وضع خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها

وجاء اختيار اللواء وليد حسين أبو المجد نائبًا لوزير التموين والتجارة الداخلية حيث كان يشغل منصب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونجح في تطوير مشروعات لجهاز من حيث توفير السلع الغذائية والتوسع في انشاء المنافذ السلعية مما انعكس على اتاحة السلع ومنتجات اللحوم لصالح المستهلك ، أيضا نجح في التوسع في استصلاح الأراضي الخاصة بمشروع الجهاز بالاضافه الى نجاحه فى إدارة وتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى خلال فترة توليه رئاسة الجهاز.