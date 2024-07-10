مع تشكيل الحكومة الجديدة.. مؤشرات إيجابية لبداية مرحلة الحصاد.. إنفوجراف

مع تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس المحافظين وبدء مهام عملهم عبر عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الميدانية مع المواطنين، تظهر عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية تشكل بداية مبشرة لمرحلة الحصاد الاقتصادى وبناء اقتصاد تنافسى يقوده القطاع الخاص.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشير إلى بداية مرحلة حصاد للاقتصاد المصرى، بالتزامن مع مع تشكيل الحكومة الجديدة.



ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات لأعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات مسجلا 49.9 نقطة.

زيادة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى 46.4 مليار دولار فى نهاية يونيو 2024 فيما يعد الأعلى منذ فترة طويلة.

انخفاض حجم الدين العام الخارجى إلى 160.6 مليار دولار نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليار نهاية ديسمبر2023.

تحول عجز الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ 28 شهرا.

ارتفع الفائض الأولى إلى 5.6% مقابل 1.6% خلال نفس العامين

تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3.6% عام 2023/2024 مقابل 6% عام 2022/2023

ارتفاع سندات مصر الدولارية بالأسواق