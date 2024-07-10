مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب ومحمد الحبشي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، إثر تجدد خلافات ونشوب مشاجرة في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي، والمصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم

تلقي مدير امن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بوقوع مشاجرة ووجود وفيات ومصابين

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع صلاح عبدالحميد عبدالعظيم، 28 عاما، مقيم شنيسه، ادعاء طعن بآله حادة سكين، حيث وصل الي المستشفي جثه هامدة

فيما أصيب كلا من :محمد عبدالحميد عبدالعظيم،26 عاما، بجروح متفرقة، علي محمد فوزي، 20 عاما، مصاب ب3 جروح نافذة بالبطن، عمرو علي الدسوقي، 25 عاما،جرح قطعي بالاذن وفروه الرأس، والحاجب الايسر، محمد أحمد فوزي، 30 عاما، جرح نافذ بالبطن، صلاح احمد فوزي، 20 عاما، جروح نافذه في الصدر والضهر

تم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفي، والمصابين إلي مستشفي أجا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات