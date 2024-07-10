مراجعات اللحظات الأخيرة أمام لجان الثانوية الأزهرية فى الغربية.. مباشر

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بث مباشر جديد من أمام معهد فتيات زفتي الديني بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، وذلك لرصد دخول طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية لأداء امتحان الكيمياء.

وأشاد محافظ الغربية بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه محافظ الغربية للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا. كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

ومن جانبه، أشار الشيخ عبد اللطيف طلحة إلي أن الامتحانات بدأت من السبت أول يونيو، وسوف تستمر حتى 15 يوليو بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي و أن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية على مستوى معاهد المحافظة مايقرب من 10 آلاف و400 طالب وطالبة لعدد 169 معهدا علي مستوي المنطقة.