محافظ قنا يفاجئ مستشفى قنا العام للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية

قنا صابر سعيد

فاجئ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أقسام وعيادات مستشفى قنا العام للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومتابعة علاج المرضى والمترددين على المستشفى، رافقه الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفي قنا العام.

وتفقد محافظ قنا، بعض الأقسام كـ "العناية المركزة، ووحدتي القسطرة القلبيه، وجراحات المناظير، العناية القلبية" والتقى بعدد من المرضى والمرافقين بالمستشفى للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية لهم والاستماع لشكواهم ومطالبهم.

وأكد محافظ قنا، أن من أولوياته العمل على تلبية طلبات المرضي، وتحسين الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين، معلنا عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات المتعلقه بالمرضي، وكذا مد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة، خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها، لافتاً إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى.

ووجه محافظ قنا، بسرعة عمل حصر باحتياجات القطاع الطبي بالمحافظة لتوفير كافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات للتيسير علي المواطنين في تلقي العلاج وعدم تحمل مشقة السفر لمحافظات أخرى.