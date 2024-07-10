محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات حياة كريمة بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، منسق عام حياة كريمة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من ممثلي الرى والطرق والغاز، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف النهائى، ونسب تنفيذ عدد من المنشآت للوقوف على معوقات التسليم والعمل على تذليلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، كما تطرق الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بقري المركزين .

ووجه المحافظ ممثلي دار الهندسة بإعداد تقرير مفصل لكافة الملاحظات وتقرير أخر لجميع المنشآت التي تم إستلامها والعرض عليه لاتخاذ اللازم، ومكلفاً مدير المكتب الفني بإعداد تقرير توضيحي لموقف نسب تنفيذ المشروعات بقري المركزين، فيما وجه المحافظ مدير عام الإدارة الاستراتيجية، بإعداد خطاب لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بشأن استعجال رصف طريق 16 مزلقان العراقية /سيدى صالح/زاوية الناعورة/كفر دنشواى /جزيرة الحجر كونه طريق حيوي وهام، وكذا إعداد خطاب أخر لوزارة التخطيط بشأن توفير اعتماد مالي لصالح طريق 100 أشمون ( القنطرة البيضاء – محلة سبك – أبو رقبة).

ونوه المحافظ، لضرورة تضافر الجهود والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المعنية للانتهاء من تلافى كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة، لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة .