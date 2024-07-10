محافظ الدقهلية يوجه بتركيب مكيفات بالمركز التكنولوجى وسرعة إنهاء طلبات المواطنين

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته المفاجئة صباح اليوم الأربعاء بمدينة أجا، عدد من شوارع المدينة لمتابعة مستوي النظافة العامة ورفع القمامة وكنس الأتربة وتقليم الأشجار ، جاء ذلك بحضور مدير المتابعة بالمحافظة ورئيس مدينة أجا .

كما تفقد اللواء " مرزوق " المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في شتي الملفات ومنها ( ملف التصالح علي مخالفات البناء - حل المشاكل في كافة القطاعات) والتقي بعدد من المواطنين واستمع الي شكواهم ومشاكلهم ووجه بسرعة حلها .

وأيضا تفقد " المحافظ " موقف أجا العمومي ووجه لرئيس المدينة بسرعة صيانة دورات المياه الخاصه بالموقف وتعيين عمال نظافه عليها ( عامل نظافة لدورة مياه الرجال وعاملة نظافه لدورة مياه السيدات ) مشدداً علي توفير زي مناسب لهم .

ووجه اللواء طارق مرزوق لرئيس مدينة أجا بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع نواتج التطهير علي المجاري المائية داخل المدينة حتي لا يلقي المواطنين عليها قمامة وتتحول الي مقالب قمامة وتشوه المظهر الجمالي والحضاري والصوره البصريه للمواطنين .

وشدد محافظ الدقهلية علي حسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبتهم وتركيب مكيفات في صالة انتظار المواطنين عملا علي راحتهم وإصلاح جهاز النداء الآلي بأرقام المواطنين .



