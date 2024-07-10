محافظ الإسماعيلية يجتمع بأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم، الأربعاء، اجتماعًا بعدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة؛ للتعرف عليهم وشرح آلية العمل خلال الفترة المقبلة، والتعريف بالملفات ذات الأولوية العاجلة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المهندسة مروة فوزي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وممثلي المرافق العامة.

استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع بالتعريف بسيرته الذاتية، معربًا عن سعادته واعتزازه بثقة القيادة السياسية بتكليفه محافظًا للإسماعيلية، التي أمضى بها سنوات طويلة خلال خدمته بالقوات الجوية، واصفًا الإسماعيلية "بمدينة السحر والجمال".



موجهًا الشكر للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية السابق، على كافة مجهوداته بالمحافظة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا على استكمال جهود البناء والعمل من حيث انتهي.

وأضاف "أكرم" لديَّ الكثير من الأفكار التي نريد تحقيقها خلال الفترة المقبلة، ونسعى لتحقيق أحلامكم كلًا في مجال عمله، ولن أترك مكان بالإسماعيلية إلا وسأقوم بزيارته، كلنا مسئولين ولابد أن نكون على قدر المسؤولية وتكاتفنا هو أساس النجاح.



واختتم محافظ الإسماعيلية حديثه، بالحديث عن أهمية النظافة العامة بمدينة الإسماعيلية، والمراكز والمدن، وتفعيل دور المديريات الخدمية للتوعية بأهميتها، لتفهمه أن ما يميز الإسماعيلية على مدار تاريخها هو النظافة والنظام والتزام مواطنيها وتحضرهم.

مؤكدًا على أهمية دور الوعاظ والخطباء على المنابر، والمعلمين بالمدارس في توعية النشأ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، ودور المواطن في الحفاظ على بلده وتحمل المسئولية المجتمعية.

