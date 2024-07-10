محافظ أسيوط يوجه بشراء أدوية لـ "سيدة مسنة" على نفقته ونقل بعض المواطنين للعلاج بالمستشفيات

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، اليوم الاربعاء ، بصرف مساعدات إنسانية عاجلة لبعض المواطنين وشراء أدوية لسيدة مسنة ،على نفقته الخاصة ،كما وجه بنقل بعض المرضى لتلقى العلاج بالمستشفيات الجامعية والصحة ..جاء ذلك خلال تفقده عيادة التأمين الصحى بمبنى مجمع المصالح بحى شرق أسيوط ،لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الصحية التى يقدمها للمواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ،واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحى،ورؤساء المراكز والاحياء وبعض وكلاء الوزارة والتنفيذيين ومسئولى المتابعة والتفتيش .

كان المحافظ قد قد بدأ جولته اليوم بمجمع المصالح بحى شرق بلقاء بعض المواطنين والمترددين على عيادة التأمين الصحى بمبنى مجمع المصالح والذين تزاحموا عليه فور دخوله العيادة ولقائه معهم والذى إستمر لعدة ساعات صباح اليوم ،معلناً توفير 4 أماكن تابع لحى شرق أسيوط بنفس المبنى لاستغلالها كـ 4 حجرات جديدة تابع لعيادة التأمين الصحى لخدمة المرضى وأمر بشراء أدوية لسيدة مسنة و3 أشخاص أخرين ،لارتفاع تكلفتها.

كما وجه المحافظ، السكرتير العام للمحافظة ورئيس حى شرق بسرعة توفير تلك الحجرات واخلائها فى اسرع وقت وتشغيلها ضمن العيادة ، تسهيلاً على المواطنين ،كما وجه المحافظ بنقل بعض الحالات المرضية للعلاج بمستشفى الجامعة ومستشفيات الصحة ،وصرف مساعدات " كوبونات مواد غذائية " بصفة عاجلة لبعض الحالات المستحقة.