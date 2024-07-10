محافظ أسيوط يتفقد المراسى السياحية بكورنيش النيل ويعلن تنفيذ خطة شاملة للتطوير

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط المراسى النيلية والسياحية بطول كورنيش النيل بشارع الثورة واستراحة المحافظة، معلنًا تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من الأماكن غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، ومواصلة واستكمال العمل فى تطوير وتجميل كافة الميادين والشوارع الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتعود المحافظة إلى سابق عهدها كـ"عاصمة للصعيد".

رافق خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومسئولو المتابعة الميدانية والتفتيش.

وشاهد المحافظ، خلال جولته، المراسي النيلية والسياحية التابعة للمحافظة على كورنيش النيل، موجهًا بسرعة استغلالها وتأجيرها لتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير كورنيش النيل والحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للمحافظة، وإبراز الشكل الجمالي لها.

كما تفقد المحافظ الاستراحة المجاورة لمبنى ديوان عام المحافظة، والتي سيتم تطويرها والاستفادة منها في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وفقًا للإجراءات القانونية، كما وجه رئيس حى شرق سيد عبد الجواد بالنزول الفورى والبدء في أعمال النظافة والتجميل للمراسي وكورنيش النيل.