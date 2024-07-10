محافظة مطروح تستقبل 7 طائرات شارتر من إيطاليا ليرتفع الإجمالى لـ 124 رحلة

مطروح - حسن مشالي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عن استمرار تدفق السياحة الخارجية على محافظة مطروح، حيث استقبل مطار مرسى مطروح الدولى، مساء أمس الثلاثاء 7 طائرات شارتر، تقل أفواجاً سياحية، قادمة من دولة ايطاليا، ليصل إجمالى التدفق السياحى لـ 124 طائرة شارتر، من عدد من الدول المختلفة، بمطاري مرسى مطروح والعلمين.

وأشار " شعيب " إلى أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي، من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، حيث استقبل مطار مرسى مطروح الدولى 109 طائرات شارتر، من بينها 44 رحلة قادمة من دولة ايطاليا، و 22 رحلة من دولة سلوفاكيا، و 27 رحلة من دولة التشيك و 9 رحلات من دولة صربيا و 7 رحلات من بولندا.

كما استقبل مطار العلمين الدولى، 11 رحلة شارتر قادمة من دولة التشيك، ورحلتين من دولة بيلاروسيا ورحلتين من المملكة العربية السعودية، منذ بداية موسم الصيف السياحي مع بداية شهر مايو الماضي.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، بأنه يتم استقبال رحلات الطيران السياحية والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، وتوزيع البروشورات الدعائية وكروت البوستال، والتي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، بمشاركة مكتب هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

يذكر أن شواطئ مطروح، تجذب ملايين المصطافين والسياح لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 7 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.