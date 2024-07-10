محافظة بنى سويف تناقش آليات تعزيز منظومة العمل بسوق السيارات

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاً لمتابعة إجراءات توفير متطلبات انتظام سير العمل بسوق السيارات، الذي يُعقد أسبوعياً"كل يوم جمعة" ،ويخدم أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في مجال عرض وبيع السيارات المستعملة.



ناقش الاجتماع بعض الموضوعات المرتبطة بمنظومة وسير العمل بالسوق، ومناقشة الإجراءات التي تم تنفيذها والجاري اتخاذها، بشأن تدعيم السوق بمزيد من الخدمات وتوفير بعض الخدمات والتسهيلات اللازمة بهدف زيادة الإقبال على السوق، بجانب دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الانتفاع بمساحة لإقامة بعض الأنشطة والخدمات، مثل خدمات التصوير، وتقديم الوجيات المأكولات والمشروبات، وخدمات فحص السيارات، وغيرها من الخدمات.

حضر الاجتماع، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة وتشغيل السوق والتنفيذيين المعنيين من المرور ومباحث المرور ووحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.