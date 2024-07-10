اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يوليو 2024 06:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق مع مفهوم الشراكة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 06:00 ص
لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق مع مفهوم الشراكة وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، العلاقات بين روسيا والهند، بأنها تتوافق بالكامل مع مفهوم الشراكة المميزة بشكل خاص، مؤكدًا أن البلدين لديهما خطط كثيرة للتعاون، بالإضافة إلى العديد من الصفقات.

وقال لافروف - في تصريحات صحفية عقب المحادثات الروسية الهندية - إنه تم بحث مجموعة كاملة من القضايا التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ناقشا التعاون ضمن مجموعة الـ 20 و"بريكس"، واتخاذ التدابير لمنع إضفاء الطابع الأوكراني على مُذَكِّرَة مجموعة الـ 20، مضيفًا أن مودي سيشارك في قمة "بريكس" المقررة في كازان الروسية أكتوبر المقبل.







لافروف

روسيا

الهند

حرب روسيا واوكرانيا

البريكس

موسكو




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة