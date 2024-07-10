كيف تحافظ على شقتك من السرقة وانت فى المصيف؟.. خبراء يجيبون

كتب كريم صبحى

تزداد نشاط عصابات سرقة الشقق السكنية فى فصل الصيف خاصة بطرق مختلقة منها بأسلوب التسلق أو كسر الكالون وذلك مع سفر أصحاب تلك الشقق للمصايف، حيث كشفت أجهزة الأمن فى الأيام الماضية عن ضبط تشكيلات عصابية لسرقة الشقق المغلقة.

وفى محاولة للحد من تلك السرقات، وتقديم النصائح التى من شأنها مواجهة تلك التشكيلات العصابية، يقول الخبير الأمنى نبيل إسحاق إنه لابد من إثراء ثقافة الأمن الذاتى للمواطنين، من خلال الاعتياد على أداء الاشتراطات والواجبات التى من شأنها تؤمن منزلك أو مقر عملك، وعدم الاعتماد كليا على الأجهزة الأمنية وإلقاء العبء عليها فقط، خاصة خلال فترة قضاء إجازة المصيف، التى تستغلها التشكيلات العصابية فى ممارسة نشاطهم.

وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تشكيلات عصابية متخصصة فى ارتكاب السرقات، تضم أفرادا ذات مهارة عالية فى التسلل للعقارات وسرقتها، وعلى دراية جيدة فى كيفية التعامل مع فتح الأبواب، والتسلل عبر مواسير الصرف الصحى والدخول من خلال النوافذ وبلكونات الشقق، بالإضافة إلى امتلاك المهارة والخبرة فى فتح الخزائن وكسر الأقفال بطريقة سريعة، مع عدم إثارة الجلبة والضجيج، حتى لا ينكشف أمرهم.

وأكد أن هناك جانب آخر من اللصوص، يفتقدون الخبرة فى سرقة الشقق، حيث يعتمدون على أسلوب القوة فى السرقة، بواسطة كسر الأبواب، واختيار الطوابق الأرضية لسرقتها لصعوبة تسللهم عبر المواسير، وهؤلاء عادة ما يسقطون سريعا فى يد سكان العقارات، حيث يكشفون أمرهم بسهولة ويتم القبض عليهم فى حالة تلبس.

ووجه الخبير الأمنى عدة نصائح للمواطنين لتأمين المنزل أو الشركة، خلال قضاء فترة إجازة المصيف، منها الكتمان وعدم الإعلان عن موعد السفر ومدته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وفى العمل أو للجيران، حيث يعد ذلك بمثابة إعلان باستضافة لص لشقتك، والاحتفاظ بكل المشغولات الذهبية والمبالغ المالية لدى أحد أقاربك خلال فترة إجازة المصيف، وعدم إخفائها ببعض الأماكن الغريبة بالشقة، مثل فرن البوتاجاز أو الديب فريزر أو دولاب البلكونة، أو وضعها أسفل السرير، فاللص يستغل فرصة غيابك لقضاء أطول فترة فى التفتيش داخل الشقة، للوصول إلى هدفه والحصول على المشغولات الذهبية أو المبالغ المالية المستهدفة.

ومن جانبه قال اللواء عمر حسن الخبير الأمنى، إن التشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقة ينشط عملها خلال فصل الصيف، حيث يكثر مغادرة المواطنين لمنازلهم، والتوجه للمدن الساحلية لقضاء إجازة المصيف، سواء داخل مصر أو خارجها، حيث تصبح مساكنهم فريسة سهلة أمام التشكيلات العصابية للاستيلاء على محتوياتها، سواء مشغولات ذهبية أو مبالغ مالية، وأجهزة كهربائية، ويصل الأمر فى بعض الأوقات إلى الاستيلاء على الأثاث المنزلى أيضا.

وذكر أنه يجب على المواطنين قبل السفر لقضاء إجازة المصيف، معالجة كل الثغرات ونقاط الضعف التى قد يستغلها اللصوص للتسلل للشقة، منها إغلاق كل المنافذ، وإصلاح النوافذ المكسورة منها، واستخدام أقفال قوية، بالإضافة إلى اللجوء للقتنيات الحديثة فى التأمين، من أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة، خاصة أنها أصبحت منخفضة القيمة المادية، ومنتشرة بشكل كبير، خاصة عبر مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة الانترنت.